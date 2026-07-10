Prosegue l’attività della Guardia Costiera di Agropoli, Acciaroli e Castellabate nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la campagna estiva finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e il rispetto delle norme a salvaguardia della balneazione.

Nel corso dei servizi di vigilanza lungo il litorale di competenza i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli hanno intensificato i controlli sul rispetto dell’ordinanza balneare, accertando diverse violazioni in materia di sicurezza della balneazione e di corretta fruizione del demanio marittimo.

Nell’ultima settimana sono state elevate diverse sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3.000 euro.

Controlli mirati sono stati condotti anche dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellabate ed Acciaroli, in collaborazione con le Polizie Locali e gli Uffici Tecnici Comunali, nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo sul demanio marittimo e di verifica del rispetto dei limiti concessori degli stabilimenti balneari.

Ad Ascea Marina gli accertamenti hanno portato alla scoperta di diverse strutture realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni, oltre ad un utilizzo difforme della concessione demaniale.

A Casal Velino e Castellabate, invece, i controlli hanno riguardato le strutture balneari e le attività di noleggio di attrezzature sulle spiagge libere, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle concessioni e prevenire occupazioni abusive dell’arenile. Sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di alcune ditte individuali per la mancata comunicazione all’Autorità Marittima dell’attività di locazione e noleggio di piccoli natanti destinati ad usi turistici.

La Guardia Costiera rinnova l’invito a cittadini e turisti a vivere il mare con prudenza e responsabilità, informarsi preventivamente sulle condizioni meteo-marine, rispettare le norme di sicurezza e segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo. In caso di emergenza è possibile contattare il Numero Unico di Emergenza 112 oppure il 1530, numero dedicato alle emergenze in mare.