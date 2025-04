Paura questa sera ad Eboli.

Uno 39enne straniero, per cause da accertare, è stato investito da un’auto in via Roberto Novella. Il conducente della vettura non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del VOPI con ambulanza e automedica per soccorrere il malcapitato che successivamente è stato trasportato all’ospedale di Eboli per le cure del caso.

Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.