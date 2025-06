Il Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa e il Consigliere regionale Michele Cammarano hanno depositato due interrogazioni a risposta scritta rispettivamente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministero della Salute e alla Regione Campania per chiedere “l’immediata sospensione delle attività dell’impianto delle Fonderie Pisano a Salerno”.

“Con questa interrogazione vogliamo mettere il Governo davanti a una realtà chiara e urgente: la tutela della salute e dell’ambiente nella Valle dell’Irno non può più essere rimandata — dichiara Sergio Costa, firmatario dell’interrogazione alla Camera —. Allo stesso tempo siamo consapevoli dell’importanza delle maestranze e del lavoro, motivo per cui riteniamo necessario avviare un percorso di delocalizzazione della produzione, accompagnato da misure di riconversione e sostegno occupazionale. La politica deve trovare un equilibrio responsabile, traducendo la sentenza della Corte Europea in azioni concrete che mettano al primo posto la vita delle persone, senza dimenticare chi lavora”.

“La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 maggio scorso certifica in modo inequivocabile ciò che denunciamo da anni: le Fonderie Pisano rappresentano un pericolo concreto per la salute dei cittadini della Valle dell’Irno. Ora che anche i giudici di Strasburgo hanno accertato la gravità della contaminazione e l’inerzia delle istituzioni, chiediamo l’immediata sospensione delle attività dell’impianto e la revisione del Decreto 85/2020, con il quale la Regione Campania ha rilasciato una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) senza previa Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), consentendo alle Fonderie di proseguire le attività per ulteriori dodici anni. È tempo che la Regione eserciti le sue responsabilità: la salute pubblica viene prima di ogni altro interesse. Serve subito un tavolo tecnico con Comune, ARPAC, ASL e associazioni per concordare un piano di emergenza sanitario e ambientale. Non si può perdere altro tempo” ha dichiarato il presidente della Commissione Aree interne e capogruppo del M5S Michele Cammarano.

“Queste interrogazioni rendono evidente in maniera chiara, nero su bianco, le proposte, le esigenze e le denunce che in questi anni abbiamo più volte presentato e che sono anche all’interno della condanna della CEDU. Ci aspettiamo che presto il Governo nazionale risponda positivamente e comunichi come intende muoversi per inchiodare alle proprie responsabilità anche gli Enti citati, affinché applichino le istanze, le affermazioni e le decisioni della condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Esprimiamo pertanto gratitudine all’onorevole Costa e al consigliere Cammarano che con questo importante strumento hanno dato voce alle centinaia di vittime che non possono più far sentire il loro grido di dolore dalla Valle dell’Irno, perché morte o ammalate di gravi patologie causate dall’inquinamento atmosferico” ha affermato Lorenzo Forte, presidente dell’associazione “Salute e Vita”.

Articolo correlato:

10/05/2025 – Fonderie Pisano. L’associazione “Salute e Vita” diffida Regione e Comune: “La nostra battaglia non si ferma qui”