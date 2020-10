A partire dal 1° ottobre l’Inps non rilascia più il Pin come credenziale di accesso ai propri servizi.

Il Pin sarà sostituito dallo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e che è necessario per accedere anche ad alcuni incentivi messi in campo dal governo per l’emergenza Covid-19.

Lo Studio “Viglione & Libretti”, che da 38 anni offre consulenza a imprese, esercizi commerciali, professionisti e cittadini, dal 6 ottobre apre uno sportello attivazione presso i propri uffici:

Sant’Arsenio in Via Foce, 79 – Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:30

Sala Consilina – Studio Rallo & Partners in Via Mezzacapo, 61 – Scala esterna – Sabato 10:00 – 12:00

Per informazione e appuntamenti 346/9708519 (Francesco Libretti) – 0975/399004 (Studio Viglione Libretti).

– redazione –