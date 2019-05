Sterilizzazione farmacologica dei colombi a Teggiano. Scatta l’ordinanza che vieta di dargli da mangiare

Da oggi, giovedì 2 maggio, fino al 30 ottobre è vietato somministrare cibo ai colombi nell’area antistante la Santissima Pietà e nella parte iniziale di via Lionetti Mazzacane a Teggiano. Il divieto rientra in un’ordinanza a firma del sindaco Michele Di Candia che impone il programma di sterilizzazione farmacologica dei colombi in questi due siti considerati a più alta incidenza e rischio dai Servizi Veterinari del CRIUV e dell’ASL.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Il programma di sterilizzazione farmacologica si è reso necessario per ragioni di igiene e sanità pubblica. Effettuato mediante somministrazione di mangime addizionato con nicarbazina, il programma è stato motivato dal rischio sanitario evidenziato dai competenti Servizi Veterinari del CRIUV e dai Servizi Veterinari dell’ASL in quanto il colombo urbano (Columba livia varietà domestica) in condizioni di sovraffollamento rappresenta per l’uomo e per gli animali domestici un reale pericolo sia di tipo

diretto, come possibile veicolo di microrganismi patogeni (zoonosi), sia di tipo indiretto con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione di batteri potenzialmente patogeni. La sterilizzazione farmacologia ha come obiettivo la diminuzione progressiva del numero di colombi e si è dimostrata in grado di contenere le popolazioni di colombi stanziali attraverso un effetto di riduzione dell’ovodeposizione di uova feconde nei siti prescelti.

L’ordinanza nasce per il grave pregiudizio e il degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati. Per l’attuazione del progetto è necessario, nelle zone interessate, che i colombi siano alimentati quasi esclusivamente con il mangime medicato per non vanificare gli effetti del trattamento.

