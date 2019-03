Stazione Elettrica Montesano. Il TAR boccia il ricorso del Comune contro Terna e il Ministero

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Montesano sulla Marcellana contro il Ministero dell’Ambiente in merito alla vicenda stazione elettrica Terna.

Il Comune aveva fatto ricorso nel novembre 2018 riguardo al parere di compatibilità ambientale sui Piani di Sviluppo della rete elettrica nazionale per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ricorso che è stato rigettato in quanto, secondo il Tribunale laziale, “l’intervento di realizzazione della stazione elettrica in argomento non è previsto nei Piani di sviluppo riferiti agli anni 2013, 2014, 2015 ma nel Piano del 2011, non impugnato”.

Alla base, quindi, un errore di impugnazione degli atti che segna un punto a favore della società romana Terna S.p.A. nella battaglia giudiziaria contro il Comune termale, da sempre contrario alla costruzione della stazione elettrica in località Tempa San Pietro/Pantanelle di Montesano Scalo.

Il TAR, oltre a respingere il ricorso ha condannato il Comune di Montesano sulla Marcellana al pagamento delle spese giudiziarie, 1000 euro, in favore della società Terna.

– Claudia Monaco –

