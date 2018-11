Stazione elettrica Montesano. Domani un’assemblea pubblica con i cittadini e l’Amministrazione comunale

Il Comitato civico “Nessun Dorma” di Montesano ha organizzato per domani, lunedì 19 novembre un’assemblea presso l’Hotel Venezuela.

L’incontro previsto con tutta la cittadinanza, il Sindaco e gli amministratori del Comune di Montesano servirà a chiarire le ultime novità in merito alla costruenda stazione elettrica come la proposta di delocalizzazione da parte della società Terna e l’udienza presso il Tar Lazio sulla carenza di Valutazione d’Impatto Ambientale e di autorizzazione.

“L’incontro è importantissimo e delicato – fa sapere la Presidente del Comitato Teresa Rotella – e deve vedere la partecipazione di tutti i cittadini per creare un fronte unito e per affrontare insieme la nuova situazione che se da una parte ci vede vittoriosi, dall’altra ci impone la consapevolezza e la compartecipazione in decisioni difficili, per difendere, cosa che abbiamo fatto in questi 7 anni trascorsi, il nostro amato paese. Nessuna ragione economica e aziendale potrà mai essere superiore al desiderio di giustizia e di tutela del territorio da parte di noi cittadini che viviamo ed amiamo il nostro paese”.

L’appuntamento è alle ore 20,30 nella sala Ponderosa.

– Claudia Monaco –