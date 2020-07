Stand di generi alimentari e attività ludiche e giochi per bambini in tutto il territorio del comune di Teggiano.

Si tratta di un’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale, al fine di incentivare le varie attività commerciali ed offrire alla cittadinanza ed ai turisti un piccolo diversivo, in considerazione dell’annullamento di tutte le feste di piazza, nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di emergenza Covid-19.

Due saranno gli stand posizionati (uno stand di generi alimentari e uno dedicato ai bambini) nei punti più strategici delle varie frazioni di Teggiano, tutti i giorni durante le ore pre-serali e serali, dalle 18.00 alle 2.00.

Per tutti coloro che sceglieranno di trascorrere le calde serate estive nei pressi degli stand messi a disposizione dal comune viene raccomandato di seguire sempre le norme vigenti in materia di contrasto al Covid-19, quindi mantenere il distanziamento interpersonale e utilizzare la mascherina anche all’esterno in caso di assembramenti.

