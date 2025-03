Oggi il personale del Comando di Polizia Municipale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica che sta dirigendo un’attività investigativa sull’ex stabilimento balneare “Arenella”, situato in via Leucosia.

Il provvedimento è scaturito a seguito di interventi effettuati dalla Polizia Municipale e dall’ASL insieme al personale dell’Ufficio Pubblica Incolumità del Comune.

E’ stato infatti appurato lo stato di totale abbandono e di pericolo per la pubblica e privata incolumità dell’ex stabilimento balneare “Arenella” poiché non sono stati effettuati i lavori e gli interventi necessari per preservare la struttura.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.