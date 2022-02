Sporting Sala Consilina. Non basta una prova di grande intensità, al Palacappuccini passa il Pomezia

“E’ stato un vero peccato uscire battuti dopo una partita bella e intensa. Finalmente ho visto la squadra giocare come sa fare. Purtroppo non raccogliamo nulla e questo mi rammarica. Resto dell’avviso che da questa entusiasmante prestazione dobbiamo ripartire”. Così il patron Giuseppe Detta al termine del match andato in scena al PalaCappuccini tra lo Sporting Sala Consilina e la Fortitudo Pomezia 1957. Una partita davvero molto bella tra due team che non si sono risparmiati offrendo un futsal di primissimo livello, un vero spot per questa disciplina.

E i pochi presenti nell’impianto salese e i tantissimi che hanno seguito la diretta sulla pagina Facebook del club gialloverde hanno potuto ammirare grandi giocate sui due fronti. Alla fine l’ha spuntata il Pomezia per 6-4, che per l’occasione presentava in panchina il neo tecnico Alessandro Nuccorini, già Commissario Tecnico della Nazionale azzurra. Fin dai primi secondi si è capito che sarebbe stata una partita vibrante e dopo soli 66 secondi il Pomezia ha sbloccato il risultato con una rete di Fornari. Poi tanti capovolgimenti di fronte fino al minuto 15 quando Abdala (straordinaria la prestazione dell’argentino) ha siglato il pareggio. Neanche il tempo di gioire in casa gialloverde che Zanella, complice una leggera deviazione di Leitano, ha riportato davanti il Pomezia e sull‘1-2 per la formazione laziale si è andati al riposo. Nella ripresa lo show è proseguito: dapprima Carducci (prestazione da incorniciare per il marchigiano) sigla il nuovo pareggio e poi Abdala portano avanti lo Sporting. Ma le emozioni non sono finite: Thiago Lamos, con una giocata strappa applausi, ristabilisce il nuovo equilibrio e poi Yeray riporta avanti il Pomezia a poco meno di 4 minuti dal suono della sirena. A questo punto il tecnico dei salesi Rosciano gioca con il portiere di movimento, la scelta si rivela fatale perché al primo errore il Pomezia con il solito Yeray azzecca il rinvio giusto che finisce nella porta sguarnita e dà il doppio vantaggio agli ospiti.

Abdala è l’ultimo ad arrendersi e con la sua terza rete personale tiene a galla lo Sporting che a 20 secondi dalla conclusione, tutto proiettato in avanti, subisce anche la rete del definitivo 4-6 con il Pomezia che chiude la contesa a suo favore e ritorna sul podio, mentre lo Sporting Sala Consilina scivola al nono posto e mantiene solo un punto di margine sulla zona minata dei playout.

E venerdì nell’anticipo rende visita all’Italpol che a sorpresa ha battuto in trasferta il Cus Molise e si è allontanato dai bassifondi. Per lo Sporting è tempo di cominciare a correre.