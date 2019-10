Sporting Sala Consilina e Associazione ConRett Onlus insieme. “Non solo calcio a 5 ma anche sociale”

Lo Sporting Sala Consilina dopo i buoni risultati che sta conseguendo nel mondo del calcio a 5 si segnala anche per una azione degna di grande considerazione sotto il profilo sociale e che testimonia la grande solidarietà del sodalizio che si è costituito da pochi mesi.

Con una semplice ma significativa cerimonia presso la sede della DFL gruppo Lamura, Main sponsor del club salese, con la presenza dell’amministratore Pasquale Lamura e del direttore sportivo dello Sporting Sala Consilina Daniele Campanelli, è stata sancita l’intesa con l’associazione ConRett Onlus, rappresentata dalla vice presidente nazionale Agnese Alberti.

L’associazione è nata per combattere la sindrome di Rett, una grave patologia progressiva dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente le bambine con un’incidenza di un caso su 10.000.

Per questo il club salese con l’intero gruppo dirigente ha deciso di sposare la causa.

“Siamo molto felici ed onorati – si legge in una nota – di sostenere quest’associazione che si batte per combattere questa sindrome. Lo Sporting Sala Consilina, non guarda solo all’aspetto meramente sportivo, ma va oltre e vuole essere da supporto anche nel mondo del sociale. E’ importante aiutare gli altri. E come primo segnale abbiamo trovato giusto stare al fianco di quest’associazione onlus che si batte con tanto coraggio per far conoscere a tutti la sindrome di rett. In futuro saremo al fianco di altri sodalizi che operano sempre nel mondo del sociale”.

– Gerardo Lobosco –