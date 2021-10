Sporting Sala Consilina: buona la terza. Arriva il primo successo in A2, con il Cus Molise finisce 5-1

Per lo Sporting Sala Consilina è il caso di dire buona la terza. Il club gialloverde del patron Giuseppe Detta, infatti, ha dovuto attendere la terza giornata per poter fare il primo brindisi nel campionato di Serie A2.

Dopo aver dovuto ingoiare due bocconi amari, Zancanaro e soci hanno trovato la vittoria davanti ai tifosi di casa tornati, sia pure in numero ridotto, a farsi sentire con il loro impareggiabile sostegno.

Contro il Cus Molise, alla luce della classifica di entrambe ancora ferme al palo, era una sorta di prova del nove e gli uomini del trainer Cafù, dopo aver vissuto una settimana ad alta tensione a causa della bruciante sconfitta di Benevento, hanno reagito come tutti si attendevano e con una prestazione convincente da parte di tutti hanno superato in modo largo la formazione molisana.

E che la musica fosse cambiata rispetto alle due precedenti uscite lo si è capito dopo soli 3 minuti, il tempo necessario a Brunelli di sbloccare il risultato ma dopo un continuo dominio dei gialloverdi all’11’ Di Lisio, approfittando di una disattenzione difensiva su una rimessa laterale, ha ristabilito la parità.

Lo Sporting, colpito, ha continuato a menare le danze però ha dovuto attendere quasi la chiusura della prima frazione per riportarsi in avanti complice una deviazione di Di Lisio, nella sua porta. E sul 2-1 si è andati al riposo.

Nella ripresa praticamente non c’è storia dopo la rete del capitano Zancanaro è stato un monologo gialloverde con Brunelli che è salito sugli scudi realizzando altre due reti di pregevole fattura, per la sua tripletta personale che ha fissato il punteggio sul 5-1.

Soddisfatto sia il patron Detta, per la convincente prova della squadra: “Era quello che mi attendevo”, e il tecnico Cafù, che ora complice il turno di riposo previsto per la prossima settimana avrà due settimane per preparare al meglio, in un clima di serenità, la difficile trasferta sul campo della capolista Pomezia, autentica corazzata che non nasconde le proprie velleità per il salto in serie A.

Intanto non sono esclusi nuovi innesti prima del termine ultimo del 5 novembre quando si chiude il mercato.