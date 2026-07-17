Lo Sporting Sala Consilina continua a costruire il roster per la nuova stagione e accoglie Lorenzo Guerra, laterale offensivo nato a Napoli nel 2003. Il suo percorso prende il via con il Real San Giuseppe, dove nella stagione 2022/2023 conquista la Coppa Italia. L’anno successivo si trasferisce al Benevento, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie A2 Élite e alla promozione. Rimane in giallorosso anche nella stagione seguente, per poi vestire la maglia dello Junior Domitia nell’ultimo campionato di Serie A2.

Giocatore offensivo, dotato di buona tecnica e qualità nell’uno contro uno, Guerra è un profilo giovane che ha già dimostrato personalità e margini di crescita importanti. La società punta sulle sue qualità e sul suo potenziale per affrontare al meglio il campionato di Serie A.

“Appena si è presentata l’opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte. Entro a far parte di una delle società migliori d’Italia e credo che questo sia l’ambiente ideale per continuare a crescere. So che la squadra ha un grande seguito e questo rappresenta uno stimolo in più per dare il massimo. La motivazione più grande è misurarmi nel massimo campionato italiano e confrontarmi ogni settimana con i migliori giocatori, perché credo sia il modo migliore per migliorare” dichiara il giovane calciatore.

“Lorenzo è uno dei giovani italiani che abbiamo seguito con maggiore attenzione. Nelle ultime stagioni ha dimostrato qualità, personalità e una mentalità orientata al lavoro. Siamo convinti che qui troverà il contesto giusto per proseguire il suo percorso di crescita e ritagliarsi il proprio spazio con la nostra maglia” commentano dalla società.

Prosegue il lavoro di costruzione della rosa con l’arrivo di Christian Fedele, laterale offensivo che, nonostante la giovane età, ha già maturato un percorso importante nel futsal nazionale. Dopo gli anni nel settore giovanile della Junior Domitia, Fedele ha iniziato a ritagliarsi spazio tra i grandi, affrontando un percorso di crescita costante tra Serie B e Serie A2. Nelle ultime stagioni è stato uno dei riferimenti offensivi della formazione campana, confermando anno dopo anno le proprie qualità e dimostrando di essere pronto per confrontarsi con il massimo campionato italiano.

“Sono davvero felicissimo di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Sala Consilina. Per me è la realizzazione di un sogno. Vestire questa maglia e giocare nel massimo campionato di futsal è un traguardo che ho inseguito con tanto lavoro e sacrificio. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di difendere questi colori con orgoglio, dando il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. So che avrò tanto da imparare e sono pronto a crescere giorno dopo giorno, seguendo i consigli del mister e dei miei compagni. Ringrazio il presidente Antonio Ernesto Detta per la fiducia che ha riposto in me. Farò di tutto per ripagarla sul campo con impegno, sacrificio e voglia di dimostrare il mio valore. Un saluto speciale ai nostri tifosi. Non vedo l’ora di conoscervi, di vedervi al palazzetto e di vivere insieme tante emozioni. Forza Sporting!” afferma.

“Christian è un ragazzo che seguiamo da tempo e che ha dimostrato continuità nel proprio percorso di crescita. Arriva da stagioni positive e avrà l’opportunità di confrontarsi con un campionato di alto livello. Siamo convinti che, con il lavoro quotidiano e il giusto atteggiamento, potrà continuare a migliorare e mettere le proprie qualità a disposizione della squadra” aggiungono dallo Sporting.