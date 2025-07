Lo Sporting Sala Consilina è lieto di annunciare l’arrivo di Italo Aurélio Rossetti, 33enne pivot italo-brasiliano, tra i volti più esperti e rappresentativi del futsal internazionale. Con questo innesto la società conferma la propria volontà di costruire un progetto sempre più ambizioso, affidandosi a profili di spessore tecnico e umano.

Nato a São Caetano, in Brasile, e naturalizzato italiano, Rossetti ha costruito la propria carriera tra Serie A italiana, Liga Placard portoghese e palcoscenici internazionali indossando anche la maglia della Nazionale Italiana, con cui ha già totalizzato 10 presenze e 4 gol diventando protagonista nell’ultima vittoria azzurra contro la Finlandia.

Il suo curriculum parla chiaro: Meta Catania, Futsal Pescara e, nelle ultime due stagioni, SC Braga, con cui ha messo a segno 27 reti contribuendo in maniera decisiva alla crescita del club portoghese nel massimo campionato lusitano. Un pivot moderno, completo, capace di unire forza fisica, intelligenza tattica e capacità realizzativa.

L’ingaggio di Rossetti è il primo segnale concreto della volontà della società guidata dai cugini Detta di alzare l’asticella e affidarsi a leader veri per costruire un futuro solido e competitivo.

“Abbiamo scelto Italo perché è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni – afferma Giuseppe Detta – La sua esperienza, il suo carisma e la sua mentalità vincente saranno un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Crediamo molto nel suo contributo tecnico e umano per la crescita dell’intero progetto Sporting”.

Lo Sporting Sala Consilina ha poi ringraziato JR Sport per la preziosa collaborazione e la professionalità dimostrata nella buona riuscita della trattativa.

“Con l’umiltà di chi ha sempre lottato per ogni traguardo e la fame di chi non smette mai di sognare – conclude – Italo Rossetti è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera in gialloverde”.