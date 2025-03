Felipe Conde è il nuovo allenatore dello Sporting Sala Consilina. Si tratta di un tecnico di caratura internazionale che porta con sé un bagaglio di esperienza e successi che lo collocano tra i migliori allenatori di futsal in Europa.

La sua carriera, costellata di trionfi, lo ha visto imporsi in diversi campionati di primo livello: è stato infatti 4 volte campione nazionale nella Repubblica Ceca con FK Chrudim, ha ottenuto 5 Coppe Nazionali in Repubblica Ceca e 1 Coppa d’Ungheria con Haladás VSE.

Ha collezionato, inoltre, 6 qualificazioni alla Elite Round della UEFA Futsal Champions League, conquistate con squadre di Kazakistan, Repubblica Ceca e Ungheria.

Con una solida preparazione accademica, incluse specializzazioni in metodologia dell’allenamento e fisiologia dello sport, oltre al prestigioso patentino UEFA B, Conde ha saputo costruire una carriera di altissimo livello tra Sud America, Europa e Asia.

Oltre ai successi sul campo, il nuovo tecnico dello Sporting Sala Consilina è riconosciuto anche per il suo contributo nella formazione di allenatori, essendo relatore nei corsi UEFA B e C per tecnici di futsal.

“L’arrivo di Felipe Conde segna un nuovo capitolo per il nostro club: un allenatore vincente, con esperienza internazionale e una mentalità ambiziosa, pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi. Benvenuto mister Conde!” il commento dello Sporting Sala Consilina.