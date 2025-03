Per lo Sporting Sala Consilina è crisi nera. La formazione, cara ai cugini Antonio e Giuseppe Detta, cade ancora in casa in uno scontro diretto contro i laziali dell’Active Network e vede sempre più da vicino prospettarsi i fantasmi dei playout, ora distanti solo due punti.

Nello SKY match, i draghi salesi si presentano senza il capitano Carducci che è stato squalificato. Cipolla recupera tutti gli effettivi e la prima frazione scorre sul filo dell’equilibrio, anche se le occasioni da rete non mancano da una parte e dall’altra. La più ghiotta capita sui piedi di Arillo, il quale si vede negare la rete che avrebbe potuto indirizzare la gara in modo diverso dal palo.

La svolta negativa per la formazione salese arriva nella seconda frazione quando dopo 4’ l’ex di turno Renzo Grasso trova la rete che sblocca il match e complica non poco i piani dei gialloverdi, i quali a metà del tempo restano anche con l’uomo in meno infatti Edelstein incappa in una seconda ammonizione molto contestata. Dopo aver retto agli assalti dei laziali che non sfruttano la superiorità numerica, al 13’, quando i draghi stanno compiendo il maggiore sforzo, vengono beffati per la seconda volta da una rete di Lapedatu.

E’ un’autentica mazzata a cui cerca di rispondere Cipolla schierando il portiere di movimento ma senza esito e a pochi secondi dalla fine per l’Active Network arriva anche la terza rete griffata da Lamedica che fissa il punteggio sullo 0-3.

Una sconfitta che fa rimanere lo Sporting Sala Consilina a quota 22 con soli due punti di vantaggio sul Cosenza e tre sul Pesaro che attualmente occupano la zona playout. Ora il campionato osserva un’altra sosta per dare spazio alla Final Eight di Coppa Italia in programma a Jesi. Alla ripresa i salesi sono attesi dal derby sul campo della Feldi Eboli che occupa la terza piazza e punta all’obiettivo più prestigioso.

A fine gara si è tenuto un confronto tra i cugini Detta e lo staff tecnico al cui termine sono state chieste le dimissioni a Cipolla. Il mister, però, non ha accettato e per questo motivo in giornata potrebbero esserci dei provvedimenti in merito.