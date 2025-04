Cinquant’anni di successi, traguardi, efficienza e valori sono stati al centro delle celebrazioni che ieri hanno visto protagonista la Spolzino Termosanitari che ha inaugurato il nuovo Polo Logistico a Silla di Sassano. Il taglio del nastro è coinciso con il compimento del mezzo secolo di vita imprenditoriale, partito dall’idea lungimirante di Emilio Spolzino, papà dell’attuale amministratore.

Ad aprire le porte del Polo è stato Mauro Spolzino, accompagnato dalle figlie Alessia e Martina, dopo la benedizione del parroco don Bernardino Abbadessa. Presenti il sindaco di Sassano Domenico Rubino, i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera e il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano.

Nel corso di un talk show, condotto da Marica Rotondo, Mauro Spolzino ha accolto centinaia tra partner, clienti e amici che hanno riempito d’affetto la struttura allestita per una elegante cena.

“La soddisfazione più grande è avere qua tutte queste persone – ha dichiarato la guida di Spolzino Termosanitari -. Io ringrazio tutti i miei ragazzi che ogni giorno ci mettono cuore e anima. Per 40 anni sono stato solo con i miei collaboratori, gente onesta che mi ha permesso di realizzare tutto ciò, come tutte le persone che hanno creduto in me in questo percorso iniziato passo dopo passo, tra cui i miei clienti che sono diventati anche miei amici nel tempo. Io vorrei che valori come l’amicizia e il rispetto siano tramandati alle mie figlie“.

Sono Alessia e Martina il futuro dell’azienda e fin dal primo istante non hanno esitato nel voler continuare il percorso del nonno e del papà nella loro terra. “Le donne hanno un ruolo centrale nella nostra azienda. Io, mia sorella e le mie colleghe ci sentiamo parte integrante di questa realtà. E allo stesso tempo c’è una forte presenza di giovani. Io credo in questo territorio e spero che potremo fare sempre di più” ha affermato Martina Spolzino. Le ha fatto eco sua sorella Alessia: “Questo progetto inizialmente mi sembrava fantasia, ma è diventato realtà. Grazie a papà per l’opportunità che ci ha dato e per la fiducia che nutre nei nostri confronti“.

Presenti tra i partner del progresso logistico Lagalla Costruzioni, Detta spa, Gruppo Adinolfi, i main sponsor nazionali con i quali Spolzino Termosanitari collabora da anni e il partner della logistica.

Momenti di toccante emozione quelli vissuti con i collaboratori e gli agenti storici a cui sono stati consegnati dei riconoscimenti. Nel corso della serata spazio anche al marchio Aqualif, la seconda azienda della famiglia Spolzino che si occupa di soluzioni per l’arredo bagno.

Poi un momento di intimo affetto familiare. “Grazie a mio padre, che è presente qui nel cuore e a cui dedico tutto questo” ha concluso Mauro Spolzino, chiamando sul palco lo zio Cono Castella, che 50 anni fa iniziò l’attività con il signor Emilio, e poi è corso ad abbracciare forte sua madre Rosa.

I tantissimi ospiti hanno avuto modo di apprezzare la cena allietati dalla musica del Maestro Luigi Gargano al pianoforte, accompagnato da Antonio Porpora alla batteria, e dell’atteso ospite internazionale Jimmy Sax.

