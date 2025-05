Annunciate oggi le nuove Bandiere Verdi, riconoscimento assegnato alle spiagge italiane ideali per i bambini e per le vacanze in famiglia. Il vessillo è stato conferito da 3075 pediatri italiani e stranieri che hanno individuato 158 località balneari in Italia e 8 all’estero.

Nel salernitano, tra le altre, hanno conquistato la Bandiera Verde Agropoli con il Lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Santa Maria di Castellabate e Sapri.

L’elenco completo è stato rivelato da Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa e presidente dell’International Workshop of Green Flags.

Le spiagge con Bandiera Verde devono rispettare una serie di requisiti fondamentali per garantire sicurezza, comfort e divertimento alle famiglie con bambini.

I pediatri valutano le aree ampie e sicure con spazio tra gli ombrelloni per permettere il gioco libero, il mare pulito, calmo e con fondale digradante, la presenza di assistenti di spiaggia e servizi accessibili per adulti e bambini, strutture di ristorazione family-friendly e aree gioco e opportunità di svago per tutte le età.