Spiagge a misura di bambino, “Bandiera Verde” per Cilento e Golfo di Policastro

Le spiagge di Salerno si confermano, anche nel 2019, a misura di bambino.

L’importante riconoscimento della “Bandiera Verde” viene assegnato dal 2008: in dodici anni, con il contributo di 2.550 pediatri italiani ed europei, sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini.

Le regole per l’assegnazione del riconoscimento sono acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi. Il 28 giugno, presso il Comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, si terrà la cerimonia di consegna della “Bandiera verde” 2019.

Ad essere insignite del prestigioso riconoscimento sono state le spiagge di Agropoli con il lungomare San Marco e Baia di Trentova, Ascea, Centola-Palinuro, Marina di Camerota. Pisciotta, Pollica-Acciaroli, Pioppi Santa Maria di Castellabate, Sapri.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Agropoli: “Ancora una volta – afferma Adamo Coppola – siamo stati destinatari del riconoscimento della Bandiera Verde. Prestiamo la massima attenzione e cura alle nostre spiagge e al nostro mare, che vengono ogni anno sempre più apprezzate, in particolar modo dalle famiglie. In particolare per i nostri figli, il mare vuol dire divertimento e gioco e avere un luogo pulito e sicuro, con fondali bassi e acqua limpida penso per noi genitori vuol dire avere tutto quanto serve per vivere una bella vacanza. Certamente, c’è sempre da migliorare, e noi il nostro impegno ce lo mettiamo tutto”.

