Erano circa le 4.30 di questa mattina quando lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 102 in direzione Sud, all’altezza di Sala Consilina, gli uomini della locale Sottosezione di Polizia Stradale hanno ritrovato un anziano allontanatosi dalla sua casa di Viterbo e giunto dopo diversi chilometri fin nel Vallo di Diano.

E’ stato un camionista in transito sull’autostrada a segnalare telefonicamente al Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina la presenza di un veicolo fermo fermo lungo la carreggiata sud. Il COA, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, ha inviato immediatamente un equipaggio della Sottosezione che ha messo in sicurezza la Lancia Y a bordo della quale c’era in evidente stato confusionale un 81enne originario di Ascoli Piceno. La figlia dell’uomo ne aveva denunciato l’allontanamento volontario da casa in provincia di Viterbo.

I poliziotti hanno accompagnato il malcapitato negli uffici della Sottosezione di Sala Consilina in attesa dell’arrivo della figlia.

L’anziano versa in un buono stato di salute nonostante la confusione che lo ha condotto, suo malgrado, fin nel Vallo di Diano.

– Chiara Di Miele –