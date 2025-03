Avevano messo in piedi una rete di spaccio nel territorio di Battipaglia, movimentando un’ingente quantità di cocaina, crack ed eroina.

Con questa accusa, stamattina, i Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone indagate, a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione, condivisa dal GIP, gli indagati avrebbero messo in piedi la rete di spaccio nel 2023 vendendo la droga a numerosi consumatori.

Dunque sono scattate le manette per un 40enne che è stato condotto in carcere, un 44enne e un 42enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e per una donna di 26 anni è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.