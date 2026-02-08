Pagano S.p.A., con sede a San Pietro al Tanagro, opera in tutto il Paese nel settore dell’impiantistica infrastrutturale su strade, autostrade e tunnel, per il Settore Terziario, per grandi opere come aeroporti, ospedali, stazioni ferroviarie e metropolitane e dell’illuminazione pubblica attraverso i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica.

Dallo scorso ottobre l’azienda si è dotata di un Consiglio di Amministrazione che vede come presidente il fondatore Vito Antonio Pagano e di cui fanno parte anche i figli Emilia e Carmelo, tenaci e giovani imprenditori che stanno proseguendo con successo l’attività avviata dal padre.

Diversi i lavori in itinere, tra cui l’ampliamento della sede a San Pietro al Tanagro, così come gli obiettivi da raggiungere in questo 2026. Di recente Pagano S.p.A. è stata protagonista operativa nella realizzazione di alcune infrastrutture per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in particolare dei lavori sulla SS51 di Alemagna, arteria principale verso Cortina d’Ampezzo. L’azienda ha realizzato varianti fondamentali per migliorare viabilità, sicurezza e accessibilità nel contesto montano, come a Tai e Valle di Cadore.

Con l’ingegnere Emilia Pagano, consigliere delegato di Pagano S.p.A., abbiamo affrontato una serie di tematiche che stanno a cuore all’azienda, tra cui la sostenibilità e il ruolo cruciale delle risorse umane.



