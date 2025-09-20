Sostegno al popolo palestinese. Il 22 settembre a Salerno si ferma la Metropolitana
Stop della Metropolitana a Salerno a causa di uno sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali che interesserà anche il Trasporto Pubblico Nazionale.
Infatti dalle ore 00:00 alle ore 23.00 del 22 settembre non saranno erogati i servizi.
Lo sciopero coinvolge il settore pubblico e privato ed è stato proclamato dal sindacato Usb per l’intera giornata a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese.