I Sindaci del Distretto Sanitario 70 esprimono forte preoccupazione per la sospensione delle degenze ordinarie del reparto di Oncologia del DEA Vallo-Agropoli e per il conseguente trasferimento dei pazienti in altri reparti.

“Pur prendendo atto dell’impegno della Direzione Strategica dell’ASL Salerno nel risolvere le criticità emerse, anche attraverso il potenziamento dell’organico con l’inserimento di quattro medici specializzandi, riteniamo che non sia in alcun modo accettabile arrivare alla sospensione delle degenze ordinarie di un reparto così delicato. L’Oncologia assiste pazienti fragili, che necessitano di continuità assistenziale, competenze specialistiche e percorsi di cura adeguati. Le difficoltà organizzative e la carenza di personale non possono tradursi in una riduzione dei servizi essenziali né ricadere direttamente sui cittadini” affermano.

“Per questo chiediamo l’immediato ripristino dei posti letto del reparto di Oncologia e, soprattutto, l’adozione di un modello organizzativo stabile e programmato, capace di prevenire le criticità prima che si trasformino in emergenze o comportino una riduzione dell’assistenza. Il DEA Vallo-Agropoli deve essere messo nelle condizioni di rispondere in modo efficace e continuativo alle reali esigenze sanitarie del Cilento, evitando che problematiche prevedibili producano conseguenze dirette sui pazienti e sulle loro famiglie. La tutela della salute dei cittadini e la dignità dei pazienti oncologici devono continuare a rappresentare una priorità assoluta” concludono i Sindaci del Distretto 70.