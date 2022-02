Sospensione fermata sostitutiva Sassano-Teggiano. Cammarano: “Va assicurato il diritto alla mobilità”

“Il comparto dei servizi sostitutivi di Trenitalia Campania ha sospeso la fermata Sassano – Teggiano, in provincia di Salerno. Le strategie di razionalizzazione dei servizi di trasporto non possono inficiare i territori più interni. Un danno rispetto al lavoro che, come Commissione Aree Interne, stiamo portando avanti per la valorizzazione dei territori del Cilento e del Vallo di Diano: territori della Campania con il più alto indice di spopolamento in Italia. La denuncia lanciata dal consigliere Tommaso Pellegrino e accolta e sostenuta dalla Commissione Aree Interne, la cui azione politica è rivolta invece alla definizione di nuove strategie, non solo a salvaguardia dei patrimoni naturalistici e della biodiversità ma teso alla creazione di un turismo esperienziale diffuso e di start up innovative co-visione ecosostenibile capace di attrarre i migliori talenti campani e nazionali. La mobilità diventa un asset strategico di sviluppo in tale prospettiva“.

E’ quanto dichiarato dal presidente della Commissione Aree Interne Michele Cammarano che ha annunciato che nelle prossime ore sottoporrà la problematica ai vertici aziendali di Trenitalia.

“Vigilerò personalmente sulla questione – conclude – affinché si risolva il disguido e possa essere garantita anche questa corsa con la rimodulazione del nuovo orario che andrà in vigore nelle prossime settimane”.

