Sospensione del servizio idrico nel centro abitato di Caggiano. Operai e volontari a lavoro

Da questa mattina le abitazioni e i locali commerciali del centro abitato di Caggiano sono senza acqua.

Consac Gestione Idrica S.p.A. ha reso noto che, a causa di un improvviso guasto agli impianti è stato sospeso il servizio idropotabile nel centro abitato. Disagi anche nelle scuole, ma i volontari della Protezione Civile Gopi-Anpas hanno provveduto a installare una cisterna di acqua potabile davanti all’Istituto Comprensivo, in via Cafaro Fortunato, e alla scuola dell’infanzia, per consentire i servizi igienici agli alunni e insegnanti e inoltre hanno consegnato bottiglie di acqua potabile.

Il servizio, dopo diverse ore, è stato riattivato nel primo pomeriggio di oggi.

– Rosanna Raimondo –