Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Salerno ha arrestato un uomo di origine straniera per tentato furto aggravato in abitazione.

Dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Salerno per un furto che stava avvenendo in un’abitazione, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunte sul luogo ed hanno bloccato l’indagato che si stava dando precipitosamente alla fuga.

Dalle verifiche è emerso che l’arrestato risultava anche destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per una precedente condanna.