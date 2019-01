Sorpreso mentre tenta di svaligiare un appartamento. Arrestato 40enne ebolitano

Durante una serie di servizi di controllo del territorio per contrastare il fenomeno predatorio, questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Eboli, agli ordini del Capitano Luca Geminale, hanno arrestato il pluripregiudicato G.G., 40enne originario di Eboli ma residente a Campagna.

L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre era intento a svaligiare un appartamento in zona Prato ad Eboli. Le indagini continuano in modo assiduo e costante per assicurare alla giustizia tutti i complici dell’arrestato.

G.G. è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per domani mattina.

– Chiara Di Miele –