Sorpreso mentre spaccia droga ad alcuni giovani. Arrestato pusher di Sapri

C.M., 42enne pluripregiudicato di Sapri, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Sapri guidati dal Maresciallo Maggiore Pietro Marino e coordinati dalla locale Compagnia, diretta dal Capitano Matteo Calcagnile, per detenzione e spaccio di droga.

I militari, che effettuano costanti attività di contrasto allo spaccio soprattutto tra i giovani sapresi, hanno eseguito degli appostamenti riuscendo a cogliere in flagranza l’uomo che è stato sorpreso mentre cedeva droga ad alcuni giovani assuntori.

C.M. è stato subito bloccato e arrestato. Addosso aveva piccole dosi di hashish, eroina e marijuana pronte per essere smerciate e soddisfare tutte le esigenze degli assuntori.

In seguito è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Lagonegro, in attesa del giudizio. La droga ritrovata è stata sequestrata per essere analizzata.

Anche il nuovo anno per gli uomini del Capitano Calcagnile inizia all’insegna dell’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti che negli anni ha subito vari e importanti colpi.

– Chiara Di Miele –