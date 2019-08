Sorpreso in un bar di Muro Lucano con la cocaina tenta di disfarsene ma viene scoperto. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Muro Lucano hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del posto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale.

I militari, intorno alle 2.30, mentre eseguivano un servizio finalizzato a contrastare i reati in materia di spaccio nel centro abitato, hanno visto l’uomo, con fare circospetto, all’interno di un bar dov’erano presenti molti giovani. Dopo averlo avvicinato, lo hanno invitato a seguirli all’esterno del locale per controllarlo. Questo, però, manifestando un evidente stato di agitazione, ha tentato, fulmineamente, di disfarsi di un involucro, gettandolo in un cestino.

Il gesto è stato notato da un carabiniere che, prontamente, ha recuperato e verificato che si trattava di una confezione in cellophane al cui interno vi erano 5 dosi di cocaina da mezzo grammo ciascuna, per un peso complessivo di 2,5 grammi.

Dovendo compiere ulteriori verifiche, l’uomo è stato accompagnato nella locale Caserma dei Carabinieri, dove ha inveito contro i militari fino ad opporre resistenza nei loro confronti, evidentemente nel tentativo di allontanarsi prima che venisse ricondotto pacificamente alla calma. Così dopo gli accertamenti è stato arrestato.

L’episodio si inserisce tra le numerose attività che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno conducendo in questa stagione estiva, intensificate su tutto il territorio di competenza, in concomitanza di una significativa presenza nelle diverse comunità del Potentino, così da scoraggiare la commissione di questo genere di reati spesso favoriti da momenti di maggiore aggregazione, soprattutto tra i giovani. Anche nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori servizi attraverso il coinvolgimento dei reparti territoriali e di specialità dell’Arma.

– Chiara Di Miele –