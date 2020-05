Sorpreso a spacciare cocaina ed eroina in pieno centro a Salerno. Arrestato noto pregiudicato

Durante le attività di contrasto allo spaccio di droga nella cittadina di Salerno, nella serata di ieri il personale della Polizia di Stato, della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa, ha arrestato Gerardo De Sio perché colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina.

Gli agenti hanno notato, nel centro cittadino, un via vai di giovani e dopo un breve appostamento hanno riconosciuto il noto pregiudicato insieme ad una donna, già nota alle Forze dell’Ordine. Resisi conto della presenza dei poliziotti, i due si sono allontanati frettolosamente. Sono stati però bloccati e perquisiti e trovati, così, in possesso di 13 dosi di cocaina (2,14 grammi), e 15 dosi di eroina (2,01 grammi). L’uomo aveva inoltre addosso 40 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Durante il controllo l’uomo ha cercato di disfarsi della droga, mentre la donna ha negato ogni coinvolgimento.

De Sio è stato arrestato e la donna denunciata.

– Paola Federico –