Sorpreso a rubare in un garage nel centro di Salerno. 42enne arrestato dalla Polizia

Nel corso della notte gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Salerno il 42enne C.A., pluripregiudicato, responsabile del reato di furto aggravato.

Gli agenti sono intervenuti per una segnalazione di furto in atto presso alcuni garage in via Clemente Mauro.

Le pattuglie della Sezione Volanti della Questura di Salerno, giunte immediatamente sul luogo, hanno notato una persona intenta a sollevare la serranda del box che, alla loro vista, ha subito tentato di allontanarsi dal posto. I poliziotti hanno poi raggiunto il fuggitivo e lo hanno bloccato. L’uomo, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso utilizzati per commettere il reato.

I successivi accertamenti hanno consentivano di accertare che il 42enne aveva tentato rubare anche all’interno di altri cinque garage che presentavano tutti la scatoletta blindata della pulsantiera scardinata.

C.A. è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati.

– Paola Federico –