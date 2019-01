Sorpreso a Potenza mentre cede eroina. Arrestato 23enne nigeriano

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Potenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un 23enne di origini nigeriane, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, lungo via del Gallitello, hanno notato lo straniero mentre, con fare circospetto, si avvicinava ad una persona per consegnargli qualcosa in cambio di denaro. Entrambi, notati i Carabinieri, si sono dati alla fuga a piedi. Il cittadino nigeriano è stato inseguito e immediatamente bloccato. E’ stato trovato con sei involucri contenenti 2,5 grammi di eroina e con 420 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, richiedente asilo politico ed ospite nel capoluogo di una struttura di accoglienza, è stato arrestato.

Inoltre, il 9 e il 14 gennaio, a Vaglio di Basilicata e Bella, i Carabinieri delle rispettive Stazioni hanno arrestato altri due giovani, un 20enne del luogo e un 24enne nigeriano, sequestrando nel primo caso oltre 90 grammi di marjuana ed hashish, mentre, nell’altra circostanza, 11 grammi di eroina.

– Paola Federico –