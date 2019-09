Sorpreso a coltivare cannabis nella propria abitazione a Potenza. In manette 45enne del posto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne del posto, autore di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, durante una perquisizione domiciliare, hanno sorpreso l’uomo in possesso di 6 piante di cannabis di varia altezza, alcune delle quali già fiorite, coltivate senza autorizzazione e disposte in vasi e riposte a ridosso della parete del balcone.

I Carabinieri hanno poi scoperto numerosi semi pronti per essere piantati, custoditi in vasetti in vetro e due bilancini di precisione.

Le verifiche dei militari hanno permesso di accertare come il terreno contenuto nei vasi fosse ancora umido e gli stessi vegetali, sottoposti a sequestro, in buono stato di conservazione.

Il 45enne, a conclusione degli accertamenti, è stato arrestato.

– Claudia Monaco –