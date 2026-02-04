Ieri la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori ai danni degli esercizi commerciali.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata hanno controllato un’auto in sosta nel parcheggio di un supermercato di Potenza, con a bordo un uomo di nazionalità rumena. Durante le verifiche è sopraggiunta anche una donna con una busta contenente generi alimentari, il suo comportamento ha però indotto i poliziotti a procedere con ulteriori accertamenti.

Dai controlli svolti è emerso che parte della merce era stata nascosta e che ulteriori prodotti, successivamente ritrovati all’interno del veicolo, nel vano posteriore dove era collocata la ruota di scorta, sono risultati rubati, non essendo stato esibito alcun titolo di acquisto idoneo a giustificarne il possesso.

Gli articoli recuperati comprendevano prodotti alimentari, articoli di profumeria e materiale di cancelleria, risultati saccheggiati in alcuni supermercati della zona.

La merce è stata interamente restituita ai legittimi proprietari. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per i reati di furto e ricettazione.

Valutata la gravità dei fatti e ritenuta la loro presenza nel territorio comunale potenzialmente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Potenza ha emesso nei loro confronti due fogli di via obbligatori, con l’ordine di lasciare il Comune e il divieto di farvi ritorno per la durata di quattro anni.