Nel comune di Atena Lucana sono emerse due sepolture risalenti all’epoca tardo-romana.

I reperti sono stati ritrovati durante le attività di sorveglianza archeologica condotte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, nell’ambito dello scavo di un elettrodotto, nella zona di competenza della funzionaria SABAP Giovanna Baldo.

La prima, solo parzialmente rimaneggiata, con copertura di tegole, custodiva l’apparato scheletrico e pochissimi oggetti di corredo, mentre la seconda risultava essere manomessa da precedenti lavori, di cui è stato possibile recuperarne i resti osteologici e pochi frammenti della struttura tombale.

E’ plausibile che le due tombe, in realtà, appartengano a un nucleo sepolcrale più esteso rispetto al contesto indagato, da mettere in relazione con la frequentazione dell’area in epoca romana.