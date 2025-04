“Con una circolare del Ministero della Cultura le Soprintendenze sono obbligate ad applicare il Salva Casa voluto dal ministro Matteo Salvini per semplificare la vita degli italiani”.

A dichiararlo è il deputato campano della Lega Attilio Pierro.

La norma pevede modifiche al settore edilizio, dall’eliminazione della doppia conformità per le difformità parziali all’introduzione dei micro-appartamenti. Sempre concesso il cambio di destinazione d’uso e autorizzato il recupero dei sottotetti.

Inoltre vengono introdotte alcune modalità per sanare gli abusi antecedenti al 1977.

“Si rispetteranno le norme previste dalla legge per regolarizzare, anche attraverso l’autorizzazione paesaggistica, i procedimenti con ampliamenti planivolumetrici – afferma – Novità importante: l’introduzione, in questi casi, del silenzio assenso dopo 90 giorni. Un esempio di concretezza e ottima collaborazione che va nella strada tracciata dalla Lega per una riforma delle Soprintendenze”.