La Regione Basilicata promuove una serie di misure per le fasce della popolazione più deboli.

La Giunta regionale della Basilicata, infatti, ha destinato 550mila euro di misure social card a sostegno delle famiglie disagiate. Altri 250mila euro sono riservati per integrare l’azione di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e 300mila euro per progetti di solidarietà sociale a sostegno delle famiglie povere attraverso la Caritas.

Francesco Cupparo, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha proposto l’iniziativa durante un incontro promosso da un’associazione sociale.

“I risultati raggiunti – ha affermato Cupparo – sono significativi. Insieme alla Caritas e ad altre associazioni di volontariato sociale ci stiamo impegnando nella lotta allo spreco alimentare e alla promozione dell’impegno solidale nei confronti delle persone in difficoltà che anche in Basilicata sono in aumento”.