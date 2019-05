Un nuovo arresto è stato effettuato questo pomeriggio a Marina di Camerota dai Carabinieri della locale Stazione coordinati dal Maresciallo Francesco Carelli e diretti dal Capitano della Compagnia di Sapri Matteo Calcagnile.

Si tratta di un dipendente del Comune di Camerota che sarebbe stato colto in flagranza di reato dai Carabinieri, in un noto bar di Marina di Camerota, mentre riceveva 1.000 euro da una donna di origine rumena che aveva fatto richiesta all’ufficio preposto per ricevere la Carta d’identità.

A denunciare il dipendente comunale, dopo aver avvisato il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, è stata la rumena con il sostegno e l’ausilio del primo cittadino. L’uomo è stato arrestato per concussione e trasferito nel carcere di Vallo della Lucania in attesa del Giudizio direttissimo.

– Maria Emilia Cobucci –