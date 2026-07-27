Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione ad Alto Impatto nell’area di Piazza Gian Camillo Gloriosi a Salerno.

L’intervento rientra nelle strategie di prevenzione volte a rafforzare la sicurezza urbana, contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e arginare i reati legati alla criminalità diffusa. L’attività, caratterizzata da mirati e straordinari servizi interforze di controllo del territorio, è stata pianificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Esposito.

L’operazione, ritenuta di particolare rilevanza per la tutela delle zone interessate, è stata condotta grazie alla stretta sinergia tra la Questura di Salerno, che ha impiegato personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio di Gabinetto e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, garantendo così una presenza capillare nell’area.

Con l’operazione la Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno costante nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità. L’azione sinergica delle forze dell’ordine, coordinata dalla Questura di Salerno, mira a restituire ai cittadini livelli più elevati di sicurezza e a garantire un presidio del territorio sempre più capillare ed efficiente.