Sicurezza e nuovo Codice della Strada. Se ne discute domani a Palazzo Sant’Agostino a Salerno

Mercoledì 20 marzo, alle 9,30, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Provincia di Salerno, si terrà una giornata formativa sulla sicurezza stradale.

L’incontro è organizzato nell’ambito della collaborazione istituzionale tra Prefettura e Provincia di Salerno, d’intesa con la Regione Campania e il Comune di Salerno.

Il programma della giornata inizia con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Michele Strianese, del Prefetto Francesco Russo, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Prevista, tra gli altri, la presenza del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, del Prefetto Roberto Sgalla, Direttore Centrale della Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, del Primo Dirigente della Polizia di Stato Giandomenico Protospataro e del Direttore della Scuola Regionale della Polizia Locale Dionisio Limongelli.

Per la conclusione dei lavori della giornata è prevista la presenza del Presidente della Regione Campania, l’On. Vincenzo De Luca.

“La giornata formativa – dichiara il Presidente Strianese – riguarda la delicata materia della sicurezza stradale e vuole illustrare ai Comuni e alle Polizie Locali, con la qualificata presenza di importanti relatori, la portata di alcuni cambiamenti fondamentali del Nuovo Codice della Strada, in particolare in merito agli articoli 186 e 187. Infatti, con le modifiche alla normativa in materia di guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti, viene introdotto il reato di omicidio stradale. Discutiamo quindi delle conseguenze derivanti, facendo il punto sulla sicurezza stradale, argomento di grande interesse ed attualità, sul quale la Provincia di Salerno è particolarmente attenta. Per questo voglio ringraziare particolarmente il Prefetto di Salerno, con il quale abbiamo condiviso e organizzato l’iniziativa, e il Sindaco di Salerno per la collaborazione. I miei ringraziamenti vanno infine all’On. Vincenzo De Luca per la sua consueta presenza alle nostre iniziative, oltre all’importante opera di sostegno a tutto il tema della sicurezza stradale. Infatti oltre alle attività di informazione e sensibilizzazione, nell’intero territorio provinciale, grazie ai finanziamenti della Regione Campania, sono stati avviati lavori di messa in sicurezza fondamentali della rete viaria, con investimenti relativi sia a strade provinciali che comunali.”

