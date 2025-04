Un’importante iniziativa volta a garantire la sicurezza e il benessere di dipendenti e clienti è stata adottata dal Centro Mobili GS, con sede in via Petrosa a San Rufo.

L’azienda la scorsa settimana ha installato un defibrillatore all’interno dei suoi locali. Questa decisione rappresenta un significativo impegno nei confronti della salute pubblica e della preparazione in caso di emergenze mediche.

Il defibrillatore, un dispositivo salvavita progettato per ripristinare il normale ritmo in caso di arresto cardiaco, sarà accessibile a tutti offrendo una risposta rapida in situazioni critiche.

Giovanni Stabile, titolare dell’azienda, ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione strumenti che possano fare la differenza nei momenti di emergenza, dove ogni secondo può essere determinante.

“L’idea – ha sottolineato – è nata perché gran parte delle nostre giornate le trascorriamo al lavoro, dunque renderlo più sicuro è un gesto di responsabilità e d’amore nei confronti di tutte le persone che lo frequentano, siano essi dipendenti, clienti, persone esterne o visitatori occasionali, inoltre è al servizio della popolazione e dei soccorsi”.

Oltre all’installazione del defibrillatore, Centro Mobili GS ha annunciato l’avvio di corsi di formazione per il personale, al fine di garantire che tutti possano utilizzare il dispositivo in modo efficace e sicuro. I corsi saranno tenuti da formatori certificati. L’obiettivo è creare un ambiente più sicuro e preparato, in cui ogni individuo possa sentirsi responsabile e pronto ad agire in caso di necessità.

Azioni come queste non solo contribuiscono a creare un ambiente lavorativo più sicuro, ma rafforzano anche i legami tra azienda e comunità, promuovendo una cultura della prevenzione e della responsabilità.

L’installazione del defibrillatore e l’organizzazione di corsi di formazione rappresentano un importante passo avanti per la sicurezza di tutti. Un’iniziativa che non solo salva vite, ma che dimostra anche un reale impegno verso la salute e il benessere collettivo.

