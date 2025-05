Si è svolto con grande partecipazione e interesse il secondo incontro del progetto ICARO, l’iniziativa nazionale dedicata alla promozione della sicurezza stradale tra i giovani, organizzata dalla Polizia Stradale di Sala Consilina.

L’evento ha coinvolto tutti gli studenti del biennio dell’ITIS e dell’IP MAT dell’Istituto di Istruzione Superiore di Sala Consilina, rappresentando un importante momento formativo all’interno del percorso scolastico.

Il progetto ICARO, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Istruzione e altri partner istituzionali, si propone di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di comportamenti corretti e responsabili alla guida per contrastare gli incidenti stradali e promuovere una cultura della legalità e della prevenzione. Durante l’incontro gli agenti della Polizia Stradale, con l’Ispettore Nicola Molinari, Comandante della locale Sottosezione, hanno illustrato le principali cause degli incidenti stradali, dalla distrazione all’uso di sostanze, dall’eccesso di velocità alla mancanza di rispetto per le regole del Codice della Strada, con un linguaggio accessibile e diretto, pensato per coinvolgere attivamente gli studenti.

Attraverso video esplicativi, simulazioni e testimonianze i giovani sono stati portati a riflettere sul valore della vita e sull’importanza delle scelte quotidiane. Grande attenzione è stata data anche all’uso corretto di dispositivi di protezione come cinture e caschi e alla consapevolezza dei pericoli derivanti dall’utilizzo di smartphone durante la guida.

L’interazione tra agenti e studenti ha favorito un dialogo aperto, dando spazio a domande e curiosità. Tutti i docenti presenti hanno espresso soddisfazione per l’adesione degli alunni e per l’impatto positivo dell’iniziativa: “Eventi come questo rappresentano un tassello fondamentale nella formazione civica dei nostri studenti, aiutandoli a diventare cittadini consapevoli e responsabili”.

Il progetto ICARO proseguirà con ulteriori tappe, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani e rafforzare il messaggio che sulla strada, come nella vita, ogni scelta conta.