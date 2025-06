Nella notte scorsa, a Salerno, i Carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio nell’ambito del “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030” sviluppato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accrescere l’efficacia dei controlli alla circolazione stradale nel rispetto delle norme “salva vita”.

Per l’occasione è stato impiegato un laboratorio mobile con personale medico specializzato agli accertamenti delle condizioni di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, mentre per la verifica della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di bevande alcoliche il controllo dei Carabinieri con l’utilizzo di etilometro ha visto anche l’impiego di personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni cittadine.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a controllo 30 veicoli, identificate 40 persone, di cui 2 risultate positive al drug test, con ritiro immediato di patenti di guida e la denuncia ai sensi dell’articolo 187 del Codice della strada per avere guidato sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Considerando l’aumento del numero dei controlli e nessun utente della strada risultato positivo all’alcol test, i risultati ottenuti sottolineano gli ottimi esiti delle nuove normative, fanno sapere dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno. Ascolta le parole del Maggiore Antonio Corvino sugli esiti dei riscontri ottenuti durante l’operazione.

