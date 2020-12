Si trancia un dito su una nave mercantile. Uomo soccorso dalla Capitaneria di Porto di Palinuro

Un soccorso a 12 miglia da Capo Palinuro è stato effettuato nel corso del tardo pomeriggio dagli uomini della Capitaneria di Porto dell’Ufficio Circondariale di Palinuro agli ordini del Tenente di Vascello Francesca Federica del Re.

L’intervento dei guardiacoste si è reso necessario in seguito al ferimento di un uomo appartenente all’equipaggio di una nave mercantile. Quest’ultimo infatti mentre era intento ad effettuare delle riparazioni nel vano motore della nave accidentalmente si è tranciato un dito.

Allertati i soccorsi, immediato è stato l’arrivo degli uomini della Capitaneria che hanno subito prelevato il ferito che poco dopo è stato trasportato presso il porto di Palinuro.

Ad attenderlo sulla banchina del molo c’erano i sanitari del 118 dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove il ferito è stato immediatamente trasportato per le necessarie cure del caso. Fortunatamente l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

– Maria Emilia Cobucci –