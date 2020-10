Si insedia il Consiglio comunale di Pertosa. Domenico Barba giura da sindaco

Ha avuto luogo questo pomeriggio, presso l’Auditorium del Museo MIdA01, l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Pertosa dopo le Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre scorso, presieduto dal neo eletto sindaco Domenico Barba. Dopo la convalida all’unanimità di ciascun eletto, il sindaco Barba ha giurato solennemente sulla Costituzione davanti ai consiglieri e ai cittadini presenti all’assise.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco e assessore sarà Giuseppe Soldovieri a cui sono stati affidate le deleghe alle Politiche Giovanili, Lavoro e Sport. Entra in Giunta come assessore Francesca Caggiano che si occuperà di Pubblica Istruzione, Cultura e Comunicazione Istituzionale.

Successivamente il primo cittadino ha elencato il programma amministrativo e ha affidato le deleghe agli altri consiglieri. Ad Antonio Lamattina è stata affidata la delega all’Agricoltura e Rapporti con la popolazione; a Donato Manisera è andato quella alla Viabilità, Verde Pubblico, Personale, Servizi Comunali e Cimiteriali; Anna De Mauro si occuperà di Turismo, Eventi e Pari Opportunità; Giuseppe Lupo si occuperà dei Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica, Privata e Urbanistica; ad Antonio Cafaro è andata la delega alla Protezione Civile, Sicurezza e Tutela del Territorio, Vigilanza Urbana, Sanità e Politiche Sociali.

Il sindaco ha deciso di affidare le deleghe anche ai candidati non eletti e infatti ad Antonio Curcio è andata la delega all’Ambiente, Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti mentre Neculai Samson si occuperà di Politiche dell’Immigrazione e Integrazione Sociale.

“Il nostro programma amministrativo è ciò che deve guidarci da qui ai prossimi cinque anni – sottolinea il primo cittadino -. Lo abbiamo discusso, condiviso con voi in campagna elettorale e in questa sede rinnoviamo quello che è il nostro impegno e la nostra idea di paese. Abbiamo delle idee che sono semplici ma hanno la presunzione di essere grandiose. Vogliamo partire da ciò che abbiamo, da ciò che esiste e ciò che questo paese esprime al meglio: agricoltura di qualità e turismo sostenibile. Futuro significa dare nuovo slancio, nuova linfa e abbracciare il cambiamento. Per far ciò mi servirò di una squadra eccezionale, vi garantisco che meglio non potevo avere. Quando parlo di squadra parlo di eletti e di chi non è stato eletto ragion per cui ho delegato sia i consiglieri eletti che quelli non eletti“.

Il programma non è stato approvato dai consiglieri di minoranza che hanno sostenuto più volte che i punti descritti non sono tutti quelli che sono stati propagandati in campagna elettorale.

Durante l’assise sono stati eletti anche i componenti della commissione elettorale: gli effettivi per la minoranza Rodolfo Palmieri mentre per la maggioranza Antonio Cafaro e Giuseppe Soldovieri; supplenti sono per la minoranza Vittorio Gagliardi e per la maggioranza Anna De Mauro e Giuseppe Lupo.

È stato nominato capogruppo di maggioranza Antonio Lamattina mentre come capogruppo di minoranza è stato designato Francesco Gagliardi, che siede tra le fila della minoranza insieme a Vittorio Gagliardi e Rodolfo Palmieri.

Presenti alla seduta il sindaco di Auletta Pietro Pessolano, il sindaco uscente Michele Caggiano, il presidente della Comunità Montana Raffaele Accetta, Tommaso Pellegrino, a cui il sindaco Barba ha rivolto parole di affetto e stima, il parroco don Pasquale Lisa e il Comandante dei Carabinieri della Stazione di Auletta Domenico Verrone.

