Si allontana da casa e vaga confuso in auto lungo l’A2. Ritrovato e soccorso a Polla

Avrebbe potuto avere un finale peggiore la triste avventura di cui è stato protagonista un 43enne di Mercato San Sanseverino ritrovato all’alba di questa mattina in stato confusionale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Polla.

L’uomo, che si era allontanato da casa nella notte a bordo di una Fiat Panda, ha contattato il numero di emergenza 113 chiedendo aiuto e riferendo di essere rimasto senza carburante in autostrada. In maniera confusa ha spiegato di trovarsi dopo lo svincolo di Eboli. Dopo una serie di ricerche la Polizia Stradale ha trovato l’auto nei pressi dello svincolo di Polla.

L’uomo, però, a differenza di quanto aveva raccontato a telefono non era rimasto senza carburante, ma era in evidente stato di scarsa lucidità. Così è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale “Luigi Curto” dove è stato preso in cura dai sanitari.

I familiari, informati del ritrovamento, hanno poi riferito di non essersi accorti che il loro caro si fosse allontanato.

– Chiara Di Miele –