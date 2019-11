“Sei uno dei vincitori di Sala Consilina del concorso Conad”, è il messaggio che stanno ricevendo, accompagnato da un link, in queste ultime ore i clienti del Cassiopea Shopping Center. Ma si tratta di un fake.

Nel messaggio vengono invitati i “fortunati” clienti a cliccare sul link in allegato per poter scegliere il prodotto vinto. Si tratta però di una vera e propria truffa e non si sa cosa possa contenere quel link.

Il Cassiopea Shopping Center ha messo in guardia i propri clienti invitandoli a non cliccare sul link ricevuto e ha comunicato che “non è l’azienda Conad a diffondere i messaggi”.

– Paola Federico –