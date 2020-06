Scuola,96 milioni di euro dal MIUR per l’adeguamento antincendio.Sala Consilina e Sant’Arsenio in graduatoria

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento di 1405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni di euro stanziati.

Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto ed eventuale quota di cofinanziamento.

Sono 102 i Comuni della Campania presenti in graduatoria per un importo totale di 6.883.311,45 euro.

Tra i beneficiari nel Vallo di Diano figurano il Comune di Sala Consilina con l’edificio scolastico in via Matteotti per un importo di 29.600 euro e quello di Sant’Arsenio per 100mila euro.

In graduatoria anche Eboli con gli edifici di Piazza Cianco e via Vittorio Veneto (importo per oltre 130mila euro) e Agropoli con la scuola di via Taverne il cui adeguamento antincendio è finanziato per 70mila euro.

