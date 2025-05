Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in visita domani, venerdì 16 maggio, a Salerno, per incontrare la comunità scolastica del capoluogo campano.

Ad accoglierlo sarà il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Mimì Minella unitamente al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra ed al Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Presidi Claudio Naddeo, presso il Complesso Monumentale “Santa Sofia” per la partecipazione al convegno sul tema “Dalla Scuola al Lavoro”, con inizio alle ore 11.

Prima di recarsi presso il Complesso monumentale di Piazza Abate Conforti, il ministro Valditara incontrerà alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo “Vicinanza”, diretto dalla Dirigente Sabrina Rega, dove parteciperà alla cerimonia dell’alzabandiera con la presenza del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide” di Salerno e della Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza.

“La presenza del ministro Valditara domani a Salerno rappresenta un grandissimo onore per la comunità scolastica dell’intera provincia di Salerno – ha riferito il Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale Mimì Minella – La presenza dell’onorevole Valditara domani, infatti, rappresenta una chiara attenzione che il Ministero dell’Istruzione e del Merito rivolge al nostro territorio e di questo non possiamo che essere contenti. Tutti noi, infatti, siamo onorati in quanto la sua visita ci permette di presentare le peculiarità e le eccellenze del nostro sistema scolastico, nonché di condividere le sfide che affrontiamo quotidianamente. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per illustrare al nostro ministro le iniziative ed i progetti innovativi che la scuola salernitana sta portando avanti”.

“Siamo certi – ha concluso Minella – che la visita del Ministro Valditara possa rappresentare un punto di partenza per un dialogo proficuo e per la realizzazione di interventi concreti a sostegno della scuola salernitana”.